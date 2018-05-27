«Мост глупости» в Петербурге поймал юбилейную 150-ю «ГАЗель»

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В Санкт-Петербурге под Софийским путепроводом застрял юбилейный 150-й грузовой автомобиль. Отметим, что это место уже получило в народе название «мост глупости» из-за того, что многие водители игнорируют предупреждающие знаки.

Софийский путепровод является самым низким в городе мостом. Проехать под ним может только транспортное средство высотой не более 2,7 м. В большинстве случаев малотоннажные грузовики оказываются выше, из-за чего им логичнее держаться от моста подальше. Однако на практике многие водители «ГАЗелей» решаются попытаться проехать под ним, несмотря на предупреждающую надпись: «ГАЗель не пройдёт».

За последние полтора года здесь застряло ровно 150 грузовых автомобилей. Водители пытались проскочить и на низкой, и на высокой скорости. В первом случае грузовик застревает сразу, а во втором может заехать под путепровод, превратившись при этом в кабриолет.

Отметим, что помимо предусмотренных по закону указателей ограничения высоты, размещены ещё и дополнительные знаки, предупреждающие автомобилистов о том, что на грузовике под мостом не проехать. Кроме того, перед Софийским путепроводом имеется площадка для разворота. При таких обстоятельствах не удивительно, что его называют «мостом глупости».