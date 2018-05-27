«Ваза» из ВАЗа: В Краснодарском крае замечен «Жигуль» с букетом в фаре

Сегодня, 15:58

В социальной сети Instagram был опубликован необычный снимок отечественного автомобиля с разбитой фарой, в которой оказался букет красных цветов. Вероятно, автовладелец решил немного сгладить впечатление от своего разбитого ВАЗ-2114 и превратил его в своеобразную "вазу".

Легковая машина LADA, пострадавшая в ходе ДТП, лишилась не только одного из передних фонарей, но и переднего бампера. Подобные потери хозяин "одноглазого" автомобиля попытался компенсировать букетом красных роз, которые торчат из провала фары.

Судя по номерным знакам ВАЗ-2114, украшенного цветами, автомобиль был зарегистрирован в Краснодарском крае. Примечательно, что речь идёт о заниженных "Жигулях". Фотография была размещена в сообществе для любителей автомобилей с низкой посадкой. Многим интернет-пользователям понравилось креативное решение водителя.

Напомним, ранее в Краснодарском крае был замечен необычный Ferrari Kalina. Владелец отечественной легковушки прикрепил шильдик итальянской марки на багажник своей LADA.