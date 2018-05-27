Прототип нового KIA Soul намекает на полный привод

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Carscoops опубликовал шпионские снимки с тестов нового Kia Soul 2019 модельного года, которые удалось сделать читателю портала в штате Колорадо.

Судя по фото, автомобиль сохранил квадратную форму, хотя передняя часть кузова была модернизирована. На ней выделяются стильные ДХО и большие фонари под ними, а «прототивотуманки» встроены в нижнюю часть решётки.

Также можно заметить, что KIA Soul следующей генерации получит более ярко выраженные колёсные арки. Кроме того, автомобиль отличается иной формой остекления. В связи с тем, что задняя часть машины замаскирована, можно рассмотреть разве что задние фары в форме бумеранга.

В моторную гамму новинки войдут 4-цилиндровые агрегаты. По неофициальным данным, модель могут построить на платформе от Hyundai Kona. В таком случае Soul получит мотор от «собрата» на североамериканском рынке. Речь идёт о 2,0-литровом 147-сильном двигателе с четырьмя цилиндрами.

Помимо этого, новинка обзаведётся 1,6-литровым турбомотором с отдачей 175 л. с. Любопытно, что от Kona новый Soul может позаимствовать также полный привод, на что намекает и прототип Trailster, показанный в Чикаго ещё в 2015 году.

Наличие полноприводной версии поможет модели повысить продажи и обойти таких конкурентов, как Chevrolet Trax, Jeep Renegade, Honda HR-V и Toyota C-HR.