Новые кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 появятся в РФ в 2018 году

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В нынешнем году до России доберутся обновлённые версии двух основных моделей марки Infiniti - QX50 и QX80. Об этом сообщает «АВТОСТАТ», ссылаясь на представителей японского бренда.

Руководство компании рассчитывает нарастить российские продажи с выходом новых Infiniti QX50 и QX80. Кроме того, в обозримом будущем Infiniti выпустит автомобили, сконструированные на новейших платформах и оснащённые новыми агрегатами.

Приём заказов на новый QX80 в России открылся ещё в предыдущем месяце. Модель доступна в двух исполнениях - Luxe и Luxe ProActive с 5,6-литровым мотором, способным генерировать 405 лошадиных сил, и полным приводом.

За 7-местный Infiniti QX80 Luxe дилеры просят от 4 855 000 рублей, а за 8-местный - от 4 870 000 рублей. Цены на автомобиль с семью и восемью посадочными местами в исполнении Luxe ProActive стартуют от 5 185 000 и 5 200 000 рублей соответственно.

Премьера Infiniti QX50 состоялась в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Среднеразмерный кроссовер получил новое шасси и множество современных технологий, улучшающих управляемость и безопасность автомобиля. Российские покупатели получат первые экземпляры QX50 и QX80 во втором полугодии 2018-го.