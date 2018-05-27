«Золотой» ГАЗ-21 «Волга» продают в Набережных Челнах

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За легендарный советский автомобиль просят 630 000 рублей. Объявление о продаже разместил один из челнинских дилеров.

Раритетная «Волга», выпущенная в 1967 году, имеет уникальный окрас кузова. Автомобиль был восстановлен и покрашен в золотистый цвет. По словам продавца, машина не бита. Примечательно, что пробег «золотого» ГАЗ-21 составляет всего 61 000 километров.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев по-особому относятся к легенде отечественного автопрома. В их коллекциях есть несколько отреставрированных экземпляров автомобиля «Волга», на которых они иногда совершают прогулки.

Не только россияне с уважением относятся к машинам ГАЗ. Ранее сообщалось, что китаец, работающий и проживающий в Беларуси, «влюбился» в свою «Волгу», и даже хочет забрать её к себе на родину.