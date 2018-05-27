Новый рекорд: В салон «Запорожца» вместилось 17 человек

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В Украине ежегодно проводятся мероприятия, в рамках которых можно увидеть легендарные автомобили «Запорожец». Нынешний год не стал исключением, и модель отличилась новым рекордом вместимости.

26 мая в городе Запорожье прошел автомобильный фестиваль «Запорожские врата». На данном мероприятии были побиты рекорды прошлых лет. В частности, «Запорожец-968м» смог вместить в себя 17 человек. В 2017 году имел место рекорд в 14 человек, а в 2016 году машина вместила в себя 13 человек.

В нынешнем году в установлении рекорда участвовали молодые ребята. Накануне в интернете появился видеоролик с мероприятия, в котором можно увидеть, что оно прошло в позитивной обстановке, невзирая на давку в салоне автомобиля. Участники рекорда признались, что иногда им было трудно дышать, потому что они давали друг на друга собственным весом.

Сам владелец «Запорожца» был удивлен вместимостью своей машины. Он также заявил, что автомобиль мог бы даже поехать с таким количеством людей в салоне, но этому помешала нога одного из парней. Также владелец «Запорожца» пояснил, что такой вместимости машины удалось добиться за счет того, что ее кресла были подвинуты максимально вперед.

Модель ЗАЗ-968 «Запорожец» называли ушастым или чебурашкой из-за характерных воздухозаборников по бокам кузова. Машина имела большую популярность в СССР. Теперь же ею интересуются коллекционеры как в РФ, так и за рубежом. Модель простояла на конвейере с 1971 по 1979 годы.