SsangYong Actyon нового поколения станет гибридом и электрокаром

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Уже через два года выйдет новое поколение кроссовера SsangYong Actyon и его полностью электрическая модификация. Помимо этого, в скором времени авто обзаведётся гибридной версией.

В южнокорейской компании SsangYong хотят оставаться конкурентоспособными, из-за чего была запланирована разработка экологически чистых вариантов Actyon. Электрический кроссовер создадут на основе дебютировавшего в Женеве концепт-кара SsangYong e-SIV Concept, пишет издание Autocar. Автомобиль получит 190-сильный электродвигатель, систему полного привода и комплект аккумуляторов на 61,5 кВт/ч. Модель сможет проезжать без подзарядки до 320-450 км.

В ближайшем будущем также должен появиться гибридный SsangYong Actyon с электромотором и дизельным агрегатом. По словам представителей бренда, новинка станет воплощением «лучшего из двух миров» и будет отличаться внушительным запасом хода, высоким крутящим моментом, а также несущественным уровнем выбросов вредных веществ и высокой экономичностью.

Отметим, в России на сегодняшний день предлагается стандартный SsangYong Actyon по цене от 1 169 000 рублей за версию с передним приводом и «механикой». Самый дорогой вариант обойдётся в 1 710 000 рублей.