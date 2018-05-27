Самым беспроблемным автомобилем стал Hyundai Solaris/Accent

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Hyundai Accent, известный в России как Solaris, ломается реже всего. Эксперты iSeeCars составляли рейтинг самых беспроблемных автомобилей на основе проходивших в США отзывах, связанных с поломками.

Возглавил рейтинг Hyundai Accent, на который пришлось меньше всего отзывов. У седана отсутствуют серьезные неполадки в использовании, также он очень надежен.

Второе место досталось кроссоверу Chevrolet Equinox. Данный автомобиль отчаянно пытается навязать конкуренцию Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan Rogue Ford Escape, но уступает им по продажам в США.

Toyota Corolla, как известно, является самой массовой моделью в мире, тем не менее, её очень редко отзывают. Четвертую строчку в рейтинге самых беспроблемных машин занял компактный седан Honda Civic. Несмотря на то, в год продается порядка 400 тысяч экземпляров модели, отзывам подлежат они крайне редко.

Далее идут Honda CR-V, который недавно пережил смену поколения, и Honda Accord, один из самых востребованных седанов в США. Следом расположился Subaru Crosstrek, который сменил поколение в 2017 году и получил модульное шасси на SGP. Замыкают ТОП-10 беспроблемных авто популярнейший бизнес-седан Toyota Camry, а также Hyundai Elantra и GMC Terrain.