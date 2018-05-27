Под Воронежем нашли «сказочную» стоянку

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В сеть попали фотографии необычной «парковки», сделанные под Воронежем ещё зимой. На стоянке расположились три транспортных средства, на которых ездил герой сказки «По щучьему веленью».

26 мая в городских пабликах Воронежа появились снимки «сказочной» стоянки, сделанные, по-видимому, несколько месяцев назад. На фото запечатлено загадочное место с упакованными русскими печами. Все они были обвернуты пленкой, перевязаны веревками и помещены в беседки.

Комментаторам сразу же вспомнилась сказка «По щучьему веленью». Именно на таких «автомобилях» передвигался главный герой Емеля. «Парковка транспорта для Емели» - подписали снимки пользователи соцсетей. «Почему стоянка для сказочного транспорта не огорожена?» - шутят другие.

Стоит отметить, что в сказке Емеля на своей «машине» так нарушал правила дорожного движения, что дело дошло до царя.