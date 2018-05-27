Новый кроссовер Lincoln MKC показали на шпионских фото

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Обновлённый кроссовер Lincoln MKC в настоящее время проходит испытания на американских дорогах общего пользования, о чём свидетельствуют шпионские фото, опубликованные порталом Motor1.

Рестайлинговый Lincoln MKC был замечен на тестах в плотном слое камуфляжа, однако снимки всё равно позволяют рассмотреть, что новинка напоминает прототип Lincoln Aviator, дебют которого состоялся в марте текущего года. В особенности сходство с концепт-каром заметно по передним крыльям, наружным зеркалам, задней оптике и бамперам. Эксперты отмечают, что кроссовер представляет собой более дорогую версию Ford Escape.

Согласно инсайдерской информации, Lincoln MKC планировали презентовать в 2021 году, но премьеру перенесли на год раньше. Пока технические подробности о новинке не раскрываются. Предположительно автомобиль получит 4-цилиндровый двигатель EcoBoost, а также систему переднего или полного привода. Модель может обзавестись и гибридным вариантом исполнения.

Напомним, под маркой Lincoln выпускаются люксовые автомобили, с 1922 года бренд принадлежит компании Ford Motor. Модели Lincoln продаются в Китае, Южной Корее, странах Северной Америки и на Ближнем Востоке. Такие машины никогда официально не поставлялись в Россию.