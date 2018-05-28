Опубликован ТОП-5 лучших хот-хэтчей 90-х годов

Сегодня, 04:00

На 90-е годы пришёлся расцвет «заряженных» хэтчбеков, которые по динамике могли потягаться с известными спорткарами. Эксперты рассказали о пяти самых выдающихся хот-хэтчей того времени.

Открывает ТОП-5 японская Honda CRX SiR, оснащённая 1,6-литровым двигателем с системой V-TEC, позволяющей ему генерировать 160 л. с. при отсутствии турбонаддува. Автомобиль был способен ускоряться до 100 км/ч с места за 7,5 секунды.

На четвёртом месте оказался ещё один трёхдверный хэтчбек – Volkswagen Corrado VR6. Под капотом авто размещался 190-сильный мотор VR6 объёмом 2,9 литра, благодаря которому машина разгонялась до первой «сотни» за 6,4 с.

«Бронзой» довольствуется пятидверная Lancia Delta HF Integrale, которая не один год лидировала в раллийных гонках. Гражданская версия модели оснащалась 2,0-литровым турбомотором мощностью 210 «лошадок». Этот «горячий» хэтчбек тратил 5,7 с на разгон до 100 км/ч.

Вторую позицию получил Nissan Pulsar GTI-R с 2,0-литровым 230-сильным турбодвигателем и полным приводом. На разгон до 100 км/ч трёхдверному авто массой 1,2 тонны было нужно всего 5,4 секунды.

Первое место эксперты отдали Audi S2, хотя производитель позиционировал его как купе. Хэтчбек приводился в движение 2,2-литровым 5-цилиндровым агрегатом с турбонаддувом, который развивал 220 л. с.