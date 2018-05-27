Эксперты рассказали, можно ли открывать окна при включенном кондиционере

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Если автомобиль долго стоял на солнце и в салоне образовалась «парилка», конечно же, можно проветрить машину и не нагружать климатическую систему. Однако эксперты не рекомендуют долго ездить с открытыми окнами, поскольку речь идет не только об экономии бензина, но и о здоровье.

Есть мнение, что езда с выключенным кондиционером снижает расход топлива. И это так, автомобиль с работающей климатической установкой потребляет на 5-10% бензина больше, чем с выключенной, причем во всех режимах езды: городском, на трассе и смешанном. Но не стоит забывать, что у машины с открытыми окнами увеличивается коэффициент аэродинамического сопротивления, а соответственно, растет расход топлива.

При выборе между тем, открыть окна или включить кондиционер, помимо экономии бензина, роль играют такие факторы как шум в салоне и ветер, который может «надуть» шею. Также в пробке с открытыми окнами пассажиры авто будут дышать выхлопными газами. Езда с включенным кондиционером и открытыми окнами не имеет смысла. Так климатическая установка работает впустую, поскольку охлаждает воздух, а тот моментально выветривается. Стоит отметить, что при этом сверхнагрузки на кондиционер не будет.

Таким образом можно прийти к выводу, что лучшим решением является езда с закрытыми окнами и включенным кондиционером. Это не только комфортно, но и безопасно для здоровья пассажиров, на котором экономить ни в коем случае нельзя.