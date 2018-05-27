Nikola выпустит "убийцу" Tesla в лице электробагги NZT

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Пока Tesla налаживает массовое производство электрокара Model 3, компания Nikola презентовала брутальный багги NZT, работающий только не электротяге. В сети также была опубликована видеозапись, раскрывающая все возможности новинки.

Отметим, что Nikola NZT получил впечатляющую техническую «начинку». Багги оснастили четырьмя электродвигателями, суммарная отдача которых составляет от 266 до 590 лошадиных сил.

На разгон до первых 100 км/ч модели нужно от 3,5 до 5,3 секунд в зависимости от версии, а запас хода составляет от 150 до 240 километров. При этом машина способна с легкостью передвигаться по пустыне.

Электробагги оборудовали подвеской, которая удерживает авто от опрокидывания. Восполнить запас батареи машины можно за семь часов от бытовой сети или за три часа при наличии станции быстрой зарядки.

В салоне нового Nikola NZT разместилось четыре посадочным места. Среди современного оснащения модели стоит упомянуть мультимедийный комплекс с 12,2-дюймовым дисплеем. Цены на багги варьируются от 29 000 до 55 000 долларов.

Напомним, компания Nikola к настоящему моменту разработала водородный грузовой автомобиль One, а также его более компактный вариант Two. В мае текущего года компания Anheuser-Busch оформила заказ на 800 электрогрузовиков Nikola, поставки которых должны начаться в 2020 году.