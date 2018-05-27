Позорное парковочное место для инвалидов возмутило ростовчан

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Знак «Главная дорога», размещенный прямо посреди парковочного места для инвалидов, удивил жителей Ростова.

Накануне в сеть попали снимки необычного парковочного места для инвалидов. Фотографии были сделаны на парковке ТРЦ «Мегамаг» в Ростове-на-Дону.

На «позорном» парковочном месте, как его прозвали горожане, невозможно припарковать автомобиль, даже если сильно захотеть. Дело в том, что прямо посреди него установлен знак «Главная дорога».

Пользователи соцсетей раскритиковали торговый центр за такое отношение к людям с ограниченными возможностями. «Вот так у нас работает программа "Доступная среда". Руководство ТРК не может даже знак перенести, о чем можно говорить» - написал один из горожан.

«Это чтобы здоровые люди не парковались», «Только больные на голову люди могли так сделать» - возмущаются ростовчане.

Напомним, ранее депутаты предложили разрешить инвалидам третьей группы парковать свои автомобили на местах для инвалидов первых двух групп.