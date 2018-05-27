На рынок вышел новый кроссовер FAW Senia R9

Сегодня, 04:00

Китайская машиностроительная компания FAW объявила о выходе на домашний авторынок своего нового флагманского кроссовера FAW Senia R9. Авто уже прибыло в автосалоны дилерских центров и уже предлагается в восьми комплектациях.

Размеры новинки достигают 4505X1835X1659 мм, а величина колесной базы составит 2 700 миллиметров. Следует сказать, что по габаритам новый Senia R9 подобен японскому кроссоверу Toyota RAV4.

Новый Senia R9 обустроили большой радиаторной решеткой, зауженной светодиодной оптикой и двумя массивными выхлопными патрубками, что придает солидности машине. Интересно, что интерьер подобен салону Senia R7. Здесь такая же панель управления, подобный руль и аналогичная передняя панель.

Под капот новинка получила 1,2-литровый бензиновый агрегат с мощностью в 143 «лошадки». Он работает в тандеме с 5-диапазонной МКПП и 7-секционной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и с передним приводом.

В перечне функций нового Senia R9 стоит выделить систему управления динамической стабилизацией, климат-контроль, новый мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, электронный стояночный тормоз, кнопочное зажигание, ассистент спуска-подъема, панорамный верх с люком. Салон новинки получил кожаную обшивку. За новый Senia R9 придется выложить от 83 900 до 125 900 юаней, что равняется 809 000 1 215 000 рублей по текущему курсу.