Китайцы представили наброски клона Lamborghini Urus

Сегодня, 03:00

Китайский бренд Huansu, подконтрольный компании BAIC, обнародовал на просторах сети наброски своей новой модели. При просмотре эскизов можно заметить, что новинка является копией итальянского премиального кроссовера Lamborghini Urus.

Отмечается, что автобренд выведет на рынок пять моделей скоростных и люксовых кроссоверов, исполненных в X-стиле. А вот клон Lamborghini Urus станет первым автомобилем семейства X. Специалисты китайских СМИ назвали представленный автомобиль роскошным, молодежным и современным.

Нужно сказать, что Huansu преследует грандиозные цели. Кроме копирования уже существующих премиальных машин, инженеры компании намерены начать создание новых типов гибридных и полностью электрических двигателей. С этой целью будут организованы три исследовательских центра. Кроме того, конструкторы бренда трудятся в области искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения для авто.