Nissan и Renault могут объединиться к 2020 году

Сегодня, 07:00

Слияние французской машиностроительной компании Renault вместе с японским автопроизводителем Renault может произойти к 2020 году. Такой информацией поделились автоэкспрты.

Следует сказать, что объединение двух машиностроительных гигантов является очень трудоемким процессом, включающий множество юридических и технических формальностей. Также стоит сказать, что окончательное объединение может произойти только с одобрение правительства.

На сегодняшний в руках французских разработчиков из Renault находится 43,5% акций японского автобренда Nissan. В свою очередь Nissan контролирует 15% акций Renault.

По мнению некоторых экспертов, после объединения марок может быть организована новая компания, благодаря чему на рынке могут появиться новые автомобили. Кроме того, появилась инсайдерская информация, что Nissan может организовать альянс с Mitsubishi.