BMW сообщил некоторые подробности о новом BMW X5

Сегодня, 06:00

Баварская машиностроительная компания BMW постепенно выкладывает в сеть тизерные изображения и видеоролики с обновленным BMW X5. Новый автомобиль пока еще только покрыт камуфляжной пленкой, но это не мешает рассмотреть некоторые детали.

Прежде всего следует отметить большую решетку радиатора, благодаря которой автомобиль станет узнаваемым. Уже точно известно, что новинку построят на архитектуре CLAR, которая легла в основу BMW 5 Series и BMW 7 Series.

Как сообщают эксперты BMW, благодаря новой подвеске и шасси автомобиль сможет побороться за клиентов среди машин SUV-сегмента. Вероятно, авто получит большую колесную базу, которая повлияет на увеличение свободного места в салоне. Стоит сказать, что дебют нового BMW X5 ожидают уже в текущем году. В настоящее время машина проходит заключительные тесты на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг.