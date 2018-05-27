LADA Vesta стали лидером самарского авторынка

Сегодня, 05:00

Как сообщают аналитики портала «АВТОСТАТ», за январь-апрель текущего года дилеры продали в Самаре 542 экземпляров российского седана LADA Vesta, что на 46% выше показателей годичной давности. Таким образом, LADA Vesta стала лидером самарского автомобильного рынка.

На второй позиции рейтинга расположилась LADA Granta, уровень продаж которой достиг отметки в 384 единицы, что на 8% больше результатов аналогичного периода прошлого года. ТОП-3 закрыл южнокорейский KIA Rio (342 штуки, +26%). В первую пятерку попали кроссоверы Hyundai Creta (255 ед., +48%) и Chevrolet Niva (213 шт., +4%).

В ТОП-10 самых востребованных машин, представленных на авторынке Самары фигурируют Renault Duster (166 ед., -5%), Datsun on-DO (160 шт., -4%), LADA Largus VP (159 ед., +64%), LADA Xray (150 шт., +1%) и Renault Kaptur (148 ед., -10%). Отмечается, что на протяжении четырех месяцев нынешнего года в Самаре реализовали больше 6 000 новых «легковушек» (+19%).