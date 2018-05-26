По улицам Петербурга проехали 235 старинных авто, троллейбусов и автобусов

Сегодня, 15:17

В Петербурге сегодня стартовал IV Международный парад старинного транспорта, посвященный Дню города. В наиболее крупном параде ретромобилей приняли участие 235 автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Машины, участвовавшие в мероприятии были не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Великого Новгорода, Волгограда, Ростова, Калининграда и стран ближнего зарубежья. В колонне местные жители смогли быть рассмотреть старинный грузовик Studebaker и кабриолет представительского класса ГАЗ М-20, автобусы, выпущенные еще до Великой Отечественной войны, машины из кинокартин, пожарные авто из 1960-х годов и гоночные ретромобили. Кроме них на выставке покажут и новые виды транспорта, среди которых особо выделяют полностью электрический автобус СитиРитм12 ELF от Volgabus.

Движение старинных автомобилей началось из различных мест Василевского острова. Троллейбусы начали движение от сквера Малые Гаванцы, а автобусы вместе с легковыми автомобилями отъехали от гостиницы «Прибалтийская». Рядом с трамвайным парком к параду присоединятся трамваи, которые вместе со всеми поедут до Первой линии, где разъедутся по разным направлениям, чтобы снова объединиться в одну колонну возле Цирка на Фонтанке. Там уже стартует фестиваль с названием "Мотостолица".