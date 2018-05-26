В сети появился первый тизер нового Ford Mustang Shelby GT500

Сегодня, 15:01

В интернете обнародовали наиболее ожидаемое тизерное изображение нового американского спорткара Ford Mustang Shelby GT500. Отмечается, что на тизере представлена наиболее производительная версия нашумевшего спорткара.

На фотографиях, просочившихся в сеть можно заметить фирменный синий цвет на спорткаре и начертанные на крыше традиционные белые полосы. Внешнее оформление представлено обновленным вентилируемым капотом и большим задним антикрылом. Также машину снабдили огромной решеткой радиатора, передним сплиттером и четырьмя патрубками выхлопной системы.

Пока точной информации относительно силовых параметров автопроизводитель не раскрыл, но вероятно в моторном отсеке новинки разместится 8-цилиндровый двигатель объемом 5,2 литра с мощностью более 700 лошадиных сил. Агрегат функционирует в паре с «механикой» и «роботом» с двойным сцеплением.

Благодаря полученной информации можно предположить, что новый Ford Mustang Shelby GT500 будет не из дешевых автомобилей. Он сможет соперничать с Chevrolet Camaro ZR1 и Dodge Challenger SRT Hellcat, которые американцам обходятся свыше 60 000 долларов.