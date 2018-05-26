Обновленный Nissan Juke привезут в Россию

Сегодня, 17:47

Японский автопроизводитель Nissan сообщил, что в России начнут продавать новую генерацию кроссовера Nissan Juke. Официальная презентация новой версии состоялась в рамках автосалона в Женеве в 2017 году.

На российском рынке Nissan Juke будет доступен в шести вариантах комплектаций. Самая бюджетная версия получит климат-контроль, электропиривод наружных зеркал, светодиодное исполнение противотуманных фар, а также электрические подъемники стекол.

Обновленный кроссовер Nissan Juke в других комплектациях также получит систему мультимедиа Nissan Connect, систему кругового обзора, а также опцию безключевого доступа Nissan Intelligent Key.

В интерьере обновленной версии появилось два варианта отделки: синего и оранжевого цветов. Рулевое колесо было обтянуто высококачественной кожей, а панель приборов обзавелась другим экраном, что позволяет легче считывать информацию.