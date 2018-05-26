Новый внедорожник LADA 4X4 "АвтоВАЗ" выпустит в 2021-2022 годах

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Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» в 2021-2022 годах выпустить свой новый внедорожник LADA 4X4. Об этом в интервью сообщил глава автогиганта Николя Мор в рамках экономического форума в Петербурге.

Топ-менеджер отмечает, что планируется два крупных проекта. Первым из них станет новый внедорожник LADA 4X4 с сохранением вседорожных особенностей предшественника. Второй проект будет касаться сегмента B.

В рамках Московского автосалона, как отмечает Мор, можно будет увидеть как изменяется бренд. Следовательно, в «АвтоВАЗ» и набирают больше 350 инженеров. Помимо всего Мор подметил, что новый внедорожник фактически дополнит семейство LADA 4X4. Нынешнее поколение модели очень хорошо продается в некоторых странах, потому и современная машина будет выпускаться вместе с новинкой.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» еще намерен разработать LADA Vesta с обычной АКПП. В настоящее время отечественный седан оборудуются кроме МКПП, роботизированной трансмиссией, которая уже вызвала недовольство автолюбителей.