JAC и Volkswagen запустили производство кроссовера SOL E20X

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Автоконцерны JAC и Volkswagen 25 мая запустили совместное производство кроссовера SOL E20X с электротягой. СП было основано в 2016 году, как завод по производство электрических авто для Китая.

В 2017 году СП JAC и Volkswagen было запущено. Первым совместным автомобилем стал кроссовер JAC iEV7S. Модель собирали небольшими партиями в Казахстане. Для Китая автомобиль поддался рестайлингу.

Обновленное авто получило ряд внешних доработок. Помимо этого в салоне электрокара расположились инновационные дефлекторы обдува, виртуальная панель приборов, иной рычаг трансмиссии и кожух центрального тоннеля, а мультимедийный комплекс приобрел систему управления голосом.

Новый кроссовер SOL E20X обзавелся рядом дизайнерских решений от новых авто Seat, поскольку построен на платформе MEB. Ожидается, что авто получит силовой агрегат с отдачей в 116 л. с. с дальностью хода в 300 километров. Несмотря на то, что производство было запущено, продажи начнутся не раньше 2020 года, а модель будут предлагать за 32 400 долларов.