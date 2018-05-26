В Воронеже высмеяли "колхозный" тюнинг "Жигуля-самца"

Сегодня, 12:07

В одном из сообществ Воронежа пользователь Мария Крючкова опубликовала снимок авто LADA с тюнингом. Жители города высмеяли яркие надписи на авто, которое заметили у остановки «Застава».

На заднем стекле LADA расположились неоновые наклейки, которые предлагают услуги «ТАКСI», а также автомастерской. Вероятно, водитель хотел сделать надпись на английском, однако вышла ошибка.

Водитель авто решил не останавливаться на ярких надписях на стекле. Над номером расположилось еще одно послание «ВАСЬ посигналь себе». Воронежцы также отметили, что номерной знак автомобиля расположен под углом, что является очередной деталью тюнинга. Наибольшее внимание досталось доработке глушителя: владелец повесил имитацию «мужского достоинства».

Жители города отметили, что данный автомобиль с необычным тюнингом успел стать достопримечательностью Воронежа.