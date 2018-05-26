Воронежцы массово сообщают о ежедневном подорожании бензина

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Воронежские автолюбители в соцсетях массово информируют о ежедневном подорожании бензина на местных АЗС. Цена поднялась на 10 копеек, но растет каждый день.

Примечательно, что цена на топливо повышается на всех АЗС. По мнению граждан, виноваты в этом чиновники. По словам одного из автомобилистов, такое впечатление, что власть намеренно повышает цены, чтобы вызвать определенное возмущение.

Водители признались, что никак у них не получается понять, что когда нефть поднялась, то бензин в России стал дороже, после которого нефть упала в цене, а бензин повысился в цене еще больше. Воронежцы считают, что у в скором времени цена 1 литра АИ-92 обойдется горожанам в 50 рублей.

Раньше воронежцы разработали мем, отражающий впечатление воронежцев от повышения ценника на бензин. Героем мема стал персонаж из культового американского боевика «Терминатор», который в новом образе был шокирован ценами на бензин в городе и посоветовал пересесть на двухколесный транспорт.