На рынок вышел новый седан Volkswagen Lavida Plus

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Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen выводит на китайский авторынок свой новый седан Volkswagen Lavida Plus. Новинку представили в рамках Пекинского автосалона в апреле текущего года, а основой для автомобиля послужила архитектура MQB.

Новый Volkswagen Lavida Plus существенно прибавил в габаритах. Размеры новинки достигают 4670X1806X1474 мм, а величина колесной базы составила 2 688 миллиметров.

В моторном отсеке нового Volkswagen Lavida Plus разместился 1,5-литровый 116-сильный агрегат. Кроме него предусматриваются 1,2-литровый мотор с отдачей 116 лошадиных сил и 150-сильный 1,4-литровый турбодвигатель. Силовые установки работают в тандеме с 6-ступенчатой МКПП либо 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DSG.

В перечне функций нового Volkswagen Lavida Plus стоит отметить мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином, систему курсовой устойчивости, электронный стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, передние светодиодные фары, адаптивный круиз – контроль, ассистент экстренного торможения и 17-дюймовые колесные диски. В Китае за новинку автолюбителям придется выложить от 119 800 юаней, что равняется 1 152 000 рублям по нынешнему курсу.