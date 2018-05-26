УАЗ «Пикап» стал лидером в своем сегменте в апреле

Сегодня, 19:00

Автоэксперты исследовали продажи на автомобильном рынке России в апреле. Согласно мониторингу УАЗ «Пикап» возглавил свой сегмент в прошлом месяце, благодаря продажам в 329 единиц.

В апреле текущего года в России было приобретено порядка 800 новых автомобилей в кузове пикап. В результате автоэксперты выяснили, что спрос на данный сегмент в стране сократился на 5,3% в сравнении с показателями 2017 года.

Тем не менее, УАЗ «Пикап» возглавил свой сегмент благодаря приросту в 16,3% до 329 реализованных единиц в прошлом месяце. Несмотря на отрицательную динамику в 35,2% до 250 автомобилей на втором месте оказался пикап Hilux от японской фирмы Toyota.

Благодаря приросту в 46,1% до 130 пикапов бронза досталась другому японскому авто Mitsubishi L200. Отметим, что модель возглавила рынок пикапов в России по итогам первого квартала.

Специалисты автомобильного мира обращают внимание на то, что сегмент пикапов в России занимает менее 1% всего авторынка легковых машин, что свидетельствует о низкой популярность данного типа транспорта в РФ.