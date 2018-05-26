Volkswagen снизил цены на Passat в России

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen переписал ценники на базовые комплектации Passat, а также расширил список опций для других версий. В результате седан предлагают по цене от 1 399 000 рублей, а универсал – 1 829 000 рублей.

Стартовая версия Volkswagen Passat стала доступнее для России. Кроме того, клиенты смогут заказать пакеты «Топ» и «Техника» для комплектаций Comfortline и Highline, а также модификаций Passat Variant и Passat Alltrack.

Пакет дополнений «Топ» обеспечит диски Niveless 17 дюймов из легкосплавных металлов, запасное колесо, систему App-Connect, кондиционер на три зоны Climatronic с дополнительным управлением для задних пассажиров, систему подогрева форсунок омывателя и кресел, систему кругового обзора Rear Assist, а также ассистент Comfort с двумя USB интерфейсами для iPod/iPhone и разъем AUX-IN. Пакет опций обойдется в 29 000 рублей.

Для комплектации Highline также предусмотрены фары на светодиодах, подогрев наружных зеркал, обивка кожей Nappa, нержавеющие накладки на педали.

Пакет опций «Техника» обеспечит авто Volkswagen Passat круиз-контролем, безключевым доступом, противоугонной системой с индикатором объема, электронной панелью, а также теплоотражающее фронтальное стекло. Дополнения обойдутся покупателям в 59 900 – 79 900 рублей.