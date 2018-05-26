BMW и Volkswagen намерены расширить производство в РФ

Сегодня, 13:58

В России состоялась профильная конференция для иностранных производителей автомобилей. Во время мероприятия представители немецких концернов BMW и Volkswagen сообщили о расширении производства в РФ.

Главным событием стало строительство нового завода BMW в Калининграде. Кроме того, согласно заявлению губернатора региона, предприятие займется сборкой абсолютно новых автомобилей, которые не были представлены ни в одной стране. Специалисты считают, что речь идет о родстере Z4, 8-Series, внедорожниках Х7 и Х8, а также новой генерации Х5.

В свою очередь представители немецкого бренда Volkswagen объявили о запуске производства новинок на предприятие в Калужской области. Руководитель региона не уточнил о чем именно идет речь, однако убежден, что новинка понравится жителям России.

Специалисты считают, что в Калужской области запустят производство нового кроссовера Volkswagen. Ожидается, что им станет новый бюджетный кроссовер Tharu, который дебютировал в Пекине.