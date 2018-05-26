В Воронеже жалобу на автохамов считают «петушиным делом»

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Житель Воронежа Алексей опубликовал фото с двумя авто оставленными на тротуаре в центре города и считает, что владельцев необходимо привлечь к ответственности. В Воронеже неправильная парковка часто становится предметом обсуждения, однако если ранее горожане в целом были против водителей, то в этот раз жалобу назвали «петушиным делом».

Два автомобиля на тротуаре были замечены в районе дома №3 по ул. Кольцовская. Алексей называет такую парковку свинской и гневно требует привлечь к ответственности водителей. Жители Воронежа в этот раз стали на строну автомобилистов и ополчились против мужчины.

Воронежцы назвали Алексея "стукачём", поскольку уверены, что авто никому не мешают. В результате жалобу на автохамов назвали «петушиным делом». Также мужчине предложили потребовать у администрации нормальных парковок, что позволит сократить количество авто, оставленных в неположенном месте.