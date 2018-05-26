Porsche отзывает детские игрушечные машинки

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Согласно информации, обнародованной в интернете специалистами Комиссии по безопасности товаров широкого потребления США, немецкий автобренд Porsche, входящий в структуру Volkswagen, отзовет игрушечные машинки. Причиной начала сервисной кампании выступает недостаток в конструкции.

Сообщается, что отзыв затронет 2030 деревянных игрушек из серии My First Porsche. Отмечается, что такие игрушечные машинки изготавливаются в Польше. Из отзываемых машинок 1700 продали в США, а остальные 330 экземпляров реализовали на территории Канады. Отзыв затронет машинки, произведенные с апреля 2015 по март 2018 года.

Как сообщают эксперты, игрушки отзываются из-за ненадежно закрепленных колес. Отмечается, что ребенок может случайно проглотить колесико и задохнуться. В пресс-центре Porsche призывают всех обладателей игрушечных машинок отвезти их в дилерский центр марки и получить обратно деньги, потраченные на машинки. Отмечается, что такая игрушка обойдется всего в 25 долларов.