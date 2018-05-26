FCA отзовет в США больше 4 800 000 автомобилей

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В пресс-центре машиностроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles объявили об отзыве больше 4 800 000 авто в США из-за неполадок с круиз-контролем. Отмечается, что водители могут столкнуться с невозможностью деактивации системы.

Причиной неполадок выступает обычный заводской брак, обнаруженный одним из обладателей кроссовера Dodge Journey 2017 модельного года, который обратился к дилерам с жалобой и требованием устранить неполадки. Также отмечается, что отзывная кампания, начатая концерном FCA, распространится и на кроссоверы Dodge Durango, Jeep Cherokee и Jeep Wrangler. Также под отзыв подпадут минивэны Chrysler Pacifica. Отзыв затронет автомобили, выпуск которых датируется периодом с 2014 по 2018 годы.

Представители концерна заявили, что инженеры автопроизводителя бесплатно осуществят замену дефектной системы при посещении автолюбителем авторизованного сервисного центра. В скором времени все владельцы вышеприведенных авто получат уведомления с предложением явиться в ближайший автоцентр для исправления недостатков. Интересно, что многие автопроизводители проводят сервисные кампании, признав ошибку в конструкции своих машин.