Ducati Panigale сразился против Audi R8 в гонке по прямой

Сегодня, 11:40

В сети опубликовали видео на котором в гонке по прямой сравнили спортивный байк Ducati Panigale и суперкар Audi R8 Sport. Оба бренда принадлежан немецкому автомобильному концерну Volkswagen.

Спортивный байк Ducati Panigale оснащается 1,1-литровым двигателем V4, который обычно устанавливают на гоночный Desmosedici. Силовая установка генерирует до 214 «лошадей» при моменте силы в 124 Нм. В качестве трансмиссии на спортбайк установлена механическая коробка передач на шесть скоростей.

Против байка в гонке по прямой был поставлен суперкар Audi R8 Sport.. Модель оснащают 5,2-литровым турбодвигателем V10, который генерирует до 540 «лошадей» при моменте силы в 540 Нм. Силовой агрегат позволяет суперкару всего за 3,5 секунд разогнаться до 100 км/ч при максимальной скорости в 320 км/ч.

В гонке по прямой были выставили спортбайк Ducati Panigale красного цвета, а Audi R8 Sport была окрашена в синий. Кто был за рулем транспортных средств не известно.