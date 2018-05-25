Без комплексов: Австриец создает «жирные» автомобили

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При описании автомобилей журналисты используют вполне конкретные термины, называя машины спортивными, обтекаемыми, футуристичными или функциональными. Но еще никто не назвал автомобили «жирными», и именно этим вопросом задался австрийский дизайнер Эрвин Вурм.

Всем известно, что машины просто не могут быть толстыми, так как лишний вес не благоприятен для управления автомобиля и делает его менее экономичным. Машиностроители создают модели, которые хорошо себя ведут на дорогах и имеют привлекательную внешность, а добавление «жира» в авто противоречит заданной концепции.

Но Вурма такой факт не смущает. Он решил воплотить свои фантазии в физической форме, показав опухшие автомобили, которые почти лопаются от самолюбия. По словам художника, самый действенный способ представить автомобиль это придать ему складки и выпуклости. Потому Вурм и решился разработать «жирные» автомобили.

Отмечается, что автомобильным «жиром» являются пенополиуретан и пенополистирол, которые обрели естественные формы. Машины, покрытые лаком, выглядят так, как будто намерены выпрыгнуть из своих кузовов. В 2004 году состоялась премьера «Толстого Кабриолета», в основу которого лег Porsche, а в 2006 году показали бесколесную машину «НЛО». На такие автомобили довольно противно смотреть, так как в них Вурм отобразил еще и чревоугодие культуры общества потребления.