Дешевле некуда: Названы самые бюджетные автомобили в мире

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Это тот случай, когда автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Интересно, что в тройку самых дешевых машин на мировом рынке вошли модели стоимостью до 250 000 рублей. Все они продаются в развивающихся странах и не доступны на рынке России.

На третьем месте оказался высокий хэтчбек Renault Kwid, который позиционируется как кроссовер и продается в Индии. Данная модель была разработана специально для рынков развивающихся стран и стоит всего 4,1 тысячи долларов (250 000 рублей). Базовый вариант бюджетника оснащен 0,8-литровым бензиновым мотором, выдающим 54 «лошадки», и 5-диапазонной «механикой». Также доступна версия с 1,0-литровым 68-сильным движком и роботизированной трансмиссией.

Второе место ТОП-3 самых дешевых авто в мире занял Datsun redi-GO, который, к слову, является «соплатформенником» Renault Kwid. Японский автомобиль стоит 4 тыс. долларов (245 000 рублей). В моторном отсеке Datsun redi-GO установлен тот же бензиновый агрегат объемом 0,8 литра и отдачей 54 л.с. Недавно производитель выпустил более мощную версию модели, которая получила 70-сильный мотор, а также кондиционер и светодиодные ДХО. Такая машина обойдется уже в 5,5 тыс. долларов.

Наконец, самым дешевым автомобилем в мире является Tata Nano, который можно приобрести всего за 3,3 тыс. долларов (200 000 рублей). Бюджетная индийская модель приводится в движение 0,6-литровым двигателем, который, несмотря на мощность в 33 л.с., может разгонять авто до 105 км/ч. Tata планирует выпустить электрокар на базе Nano, который получит 23-сильный мотор и запас хода в 170 км.