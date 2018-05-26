Таинственный кроссовер Volkswagen будут выпускать в Калуге

Сегодня, 05:00

В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В рамках мероприятия губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионе будет выпускаться новый кроссовер компании Volkswagen.

По словам господина Артамонова, в Калужской области будет налажен выпуск «очень интересной модели». Глава региона отметил, что у него нет прав на разглашение подробностей автомобиля, но он заявил, что машина относится к самому востребованному сегменту.

В России стремительно растет спрос на SUV. Над созданием таких моделей сейчас активно трудится Volkswagen. В связи с этим, журналисты сделали вывод, что в Калужской области будет налажен выпуск одного из новых кроссоверов немецкого автогиганта. Некоторые эксперты предполагают, что на конвейер станет недавно представленный народный Volkswagen Tharu.

Анатолий Артамонов также сообщил, что в Калужской области намерены выпускать свои автомобили марки Peugeot и Citroen. Губернатор напомнил, что Mitsubishi планирует выпускать модель Pajero Sport в регионе. Также Калужской областью заинтересовались в Volvo.

Работа Калужского автокластера началась в 2007 году. 10% машин в стране выпускается именно в нем. Volkswagen, Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen и Volvo представляют собой якорные предприятия автопрома региона. Кроме того, кластер представляют 30 объектов, которые выпускают автокомпоненты.