Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 13 лет

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Отечественные эксперты исследовали российский автопарк, чтобы выяснить средний возраст легкового транспорта в РФ. Специалисты оперировали данными по состоянию на 1 января нынешнего года.

Изыскание показало, что в среднем легковой автомобиль эксплуатируется в России 13,1 года. У зарубежных транспортных средств зафиксирована средняя цифра в 10,9 года. Машины российского производства показали результат 16,6 года.

Самыми «молодыми» иномарками в России могут похвастаться марки из КНР. Средний возраст их машин в РФ составляет 6,6 года. Корейские автомобили показали результат в 7,4 года. У американских машин выявлена цифра 9,9 года. У европейских транспортных средств данный показатель составил 10,8 года. Японские автомобили показали результат в 13,1 года.

Самые старые машины отечественного производства выявлены у LADA. Средний возраст транспорта этой марки в России составляет 16 лет. У УАЗ данный показатель составляет 15 лет.