Составлен апрельский ТОП-10 самых популярных "китайцев" в России

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В апреле 2018 года россияне купили 284 кроссоверов Lifan X60. Таким образом модель в очередной раз стала самой продаваемой китайской моделью в России.

Эксперты агентства «Автостат» информируют, что продажи Lifan X60 в прошлом месяце упали на 45% в сравнении с апрелем 2017 года. Тем не менее, это не помешало кроссоверу остаться бестселлером в РФ. Второе место в ТОП-10 наиболее популярных китайских машин на российском рынке занимает Chery Tiggo, которые нашел своих покупателей 254 раз (-4,9%). Тройку лидеров замыкает Lifan MyWay, который разошелся тиражом в 217 единиц.

Четвертое и пятое места заняли Lifan Solano (214 ед., +2,4%) и Lifan X50 (192 ед., -39,4%). Также в ТОП-10 наиболее востребованных «китайцев» в России вошли Zotye T600 (171 ед., +108,5%), Haval H6 (152 ед.), Chery T21 (146 ед.), Great Wall DW Hover H3 (144 ед.) и Geely Atlas (134 ед.).

Интересно, что почти все модели-бестселлеры продемонстрировали негативную динамику продаж. Всего в России в апреле было реализовано 2,5 тыс. китайских автомобилей.