Рассекречен новый кроссовер Toyota C-HR для России

Сегодня, 06:00

Японские машиностроители назвали дату появления нового кроссовера Toyota C-HR в России. Кроме того, для автомобиля был назван рублевый ценник. Силовая линейка новинки будет представлена с двумя бензиновыми агрегатами.

Предзаказ на новый кроссовер Toyota C-HR откроется в России 1 июня нынешнего года. Автомобиль предложат в РФ в трех вариантах сборки с минимальным ценником в 1 299 000 рублей.

Презентация серийного Toyota C-HR следующей генерации состоялась в 2016 году в Париже. При длине в 4360 мм и ширине в 1795 мм автомобиль имеет колесную базу размером в 2640 мм. Багажном отсеке машины имеется 370 л свободного пространства. Паркетник построен на масштабируемом шасси TNGA (Toyota New Global Architecture). Базовый Toyota C-HR будет продаваться в России с 1,2-литровой «четверкой» с нагнетателем. Ее производительность составляет 115 л.с. Агрегат сочетается с 6-МКПП или с вариатором.

Также новый Toyota C-HR будет продаваться в РФ с 148-сильным агрегатом, который будет сочетаться только с вариатором. С таким мотором автомобиль появится в продаже как с передним, так и с полным приводом.

Кроссовер Toyota C-HR также существует в гибридном исполнении, но в России оно, скорее всего, не появится. Автомобиль оснащается 1,8-литровым бензиновым агрегатом, сочетающимся с электродвигателем.