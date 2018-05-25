Эксперты: Рост цен на автомобили в России ставит рекорды

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Традиционно в начале 2018 года стоимость автомобилей выросла на 10 000 – 20 000 рублей, однако весной цены снова подскочили. Эксперты отмечают, что больше всего подорожания коснулись массового сегмента.

После обновления цен седан Ford Focus Ambiente доступен за 865 000 рублей, а Renualt Logan Comfort - за 700 000 рублей, что на 50 000 рублей дороже, чем в прошлом году. LADA Granta стала самым доступным авто с ценником в 400 000 рублей по сути без оснащения и покраски бамперов, а Datsun on-Do теперь стоит 461 000 рублей. Модель Vesta прибавила 15 000 рублей, а версия SW Cross - все 25 000.

Автоэксперты отметили, что цены на авто стоимостью более 1 000 000 рублей выросли незначительно. В частности кроссовер Nissan Qashqai сохраняет свою цену, а Mazda 6 подорожала на 12 000 рублей.

Производители отмечают, что стремительный рост цен на авто весной 2018 связан со скачком курса валют. Однако автоэксперты уточнили, что курс валют напрямую не влияет на авто. Примером стала LADA Granta, которая подорожала на 17% несмотря на то, что в январе доллар стоил 75 рублей, а теперь 62.