Легендарный суперкар Dodge Viper возродят в 2020 году

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Производство культового суперкара Dodge Viper завершилось в 2017 году, однако накануне появились данные о том, что автомобиль может вернуться на рынок, но при этом он не будет оснащаться агрегатом V10.

Издание Carscoops проинформировало, что возвращение суперкара Dodge Viper может произойти в 2020 году. Слухи указывают на то, что автомобиль останется при своем облике, обзаведется пространственной силовой структурой и получит множество карбоновых и алюминиевых элементов.

Скорее всего, Dodge Viper лишится большого 10-цилиндрового «атмосферника» тягой 640 л.с., которым оснащался ранее. Его место может занять V8, который без турбонаддува будет выдавать мощность 550 л.с. При этом, производительность компрессорной версии данного агрегата составит не менее 700 л.с. Вероятно, агрегаты будут комплектоваться механической трансмиссией.

История суперкара Dodge Viper началась в 1989 году, когда показали его первый прототип. Через два года машина стала на конвейер. Автомобиль стал культовым, но в последние годы его популярность начала стремительно падать. Кроме того, машина перестала соответствовать современным требованиям безопасности, из-за чего и ушла с рынка.