Subaru WRX STI 2019 получит двигатель на 310 "лошадок"

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Накануне в интернете появились технические подробности следующей генерации японского спортивного седана, согласно которым Subaru WRX STI 2019 получит высокопроизводительную силовую установку. Кроме того, у машины появится лимитированная спецверсия.

Спецверсия седана Subaru WRX STI 2019 получит название Series Gray. О ней японцы пока ничего не рассказывают. Судя по ее названию, автомобиль может быть выпущен в сером цвете.

Седан Subaru WRX STI 2019 будет оснащаться модернизированной силовой установкой объемом 2,5 литра, производительность которой за счет турбонаддува составит 310 лошадиных сил. Для агрегата предусмотрена усовершенствованная выхлопная система. Также на мощность машины благотворно повлиял новый воздухозаборник. Для двигателя предусмотрена 6-скоростная механическая трансмиссия.

Седан Subaru WRX нового поколения будет продаваться минимум за 227 195 долларов (1,7 миллиона рублей). «Заряженный» STI обойдется клиенту не менее чем в 36 595 долларов (2,3 миллиона рублей). Точные сроки появления машины 2019 модельного года пока не озвучиваются.