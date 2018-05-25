Nissan «снес» крышу новому Leaf

Сегодня, 14:30

В Токио в рамках одного из «зеленых» форумов состоялась презентация открытой версии электрокара Nissan Leaf. Судя по всему, крыша для хэтчбека не предусмотрена вовсе.

Выпуском открытой модификации Nissan Leaf японская марка празднует успех модели на домашнем рынке. С момента выхода на рынок в 2010 году «зеленый» автомобиль был продан в количестве более 100 000 единиц. Новое поколение электрокара вышло на рынок осенью минувшего года.

Открытая версия Nissan Leaf получила трехдверный кузов, но в серийное производство пока не поступит. Других подробностей об автомобиле в компании не раскрыли. Серийный Nissan Leaf оснащен электромотором мощностью в 150 «лошадей» и 320 Нм крутящего момента.

Двигатель питается от блока батарей емкостью в 40 кВт-ч, который заряжается от бытовой сети за 6-16 часов. По документам запас хода электромобиля составляет 400 км, но на самом деле хэтчбек проезжает без подзарядки 242 км.