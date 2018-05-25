Forbes: Toyota возглавила ТОП-10 самых дорогих автобрендов в мире

Сегодня, 14:08

Американское издание Forbes исследовало автомобильный рынок. Эксперты популярного журнала опубликовали рейтинг самых дорогих автобрендов мира, который возглавила японская марка Toyota.

Согласно полученным данным, Toyota увеличила капитал на 9% в сравнении с показателями прошлого года до 44,7 млрд долларов. Вторая позиция досталась немецкому бренду Mercedes-Benz. Руководству удалось увеличить прибыль на 18% до 34,4 млрд долларов в сравнении с 2017 годом. Тройку лидеров замыкает BMW с приростом в 9% до 31,4 млрд долларов. В первой пятерке оказались Honda и Audi – капитал первого автобренда вырос на 6% до 25,5 млрд долларов, а второго – на 5% до 14,8 млрд долларов

На шестой позиции оказался американский Ford, прибыль которого выросла на 3% до 14,1 млрд долларов. За ним следует Chevrolet (+11%; 11,5 млрд долларов), Porsche (+14%; 11 млрд долларов), Lexus (+4%; 9,5 млрд долларов) и Nissan (+5%; 9,4 млрд долларов).

Несмотря на отрицательную динамику в 2% до 8,7 млрд долларов следом идет Hyundai, а замыкает рейтинг самых дорогих автобрендов мира Volkswagen с приростом в 16% до 7,9 млрд долларов.