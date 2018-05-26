BMW будет выпускать в Калининграде новые автомобили для мирового рынка

Сегодня, 03:00

Баварская машиностроительная компания BMW собирается организовать собственное производство автомобилей в Калининграде. Переговоры о строительстве нового завода, которые проводятся между российскими властями и представителями BMW, в настоящее время вошли в свою завершающую фазу.

Если же стороны придут к соглашению, то строительство завода стартует уже в текущем году. По словам главы Калининградской области Антона Алиханова, переговоры между сторонами на 99,9% окончены. В настоящее время организовывается рабочая группа, которая рассмотрит все вопросы перед принятием окончательного решения.

Чиновник сообщил, что областные власти обязуются предоставить под строительство завода BMW земельного участка, который необходим для осуществления проекта. Как основная площадка рассматривается технологический парк Храброво в предместье Калининграда.

В свою очередь, немецкие машиностроители обязуются выпустить на новом заводе новые автомобили, которыми пока не может похвастаться мировой авторынок. Вероятно, эти авто направят на экспорт.