Салоны роскошных Porsche, BMW и Mercedes будут отделывать брянской кожей

Сегодня, 13:30

Немецкие бренды Porsche, BMW и Mercedes предлагают клиентам премиальные автомобили, салоны которых обиты высококачественной кожей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что завод «Мираторг» будет поставлять кожу для отделки интерьера авто.

Брянское предприятие «Мираторг» по производству кожи начнет работать уже осенью этого года. Завод будет оснащен лучшим оборудованием и технологиями со всего мира. Первыми клиентами станут немецкие бренды Porsche, BMW и Mercedes, которые приобретут кожу большого рогатого скота. Об этом сообщил Богомаз во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предприятие «Мираторг» в Брянской области будет обрабатывать 1 500 кожевенного сырья и производить до 175 000 кв. м. кожевенного полуфабриката. На заводе будут работать 200 сотрудников. Ожидается, что вслед за автопроизводителями продукцией заинтересуются иностранные авиастроители, обувная промышленность, а также кожгалантерея.