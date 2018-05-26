Эксперты назвали ТОП-5 лучших в своём классе компактных кроссоверов

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Кроссоверы продолжают заполонять мировой рынок, и Россия не является исключением. Поэтому отечественные эксперты составили ТОП-5 лучших SUV в своем сегменте, предлагаемых в РФ.

Лидером рейтинга признан четвертый Toyota RAV4, продаваемый с моторами объемом 2.0-2,5 л. Также у машины имеется гибридная версия. Модель максимально оценена на краш-тестах NHTSA и Top Safety Pick+.

Второе место досталось компактному кроссоверу Mazda CX-5. Автомобиль оснащается моторами 2.0-2,5 л, которые сочетаются с 6-АКПП. Опционально для машины предусмотрен полный привод.

Третью строчку ТОП-5 занял Jeep Renegade с брутальным экстерьером. Машина получила атмосферные и турбированные моторы на 4 цилиндра. Все они сочетаются с АКПП.

Четвертое место в рейтинге занял кроссовер Subaru Forester моторами объемом 2.0-2,5 л. Машина оснащается постоянным полным приводом. Автомобиль имеет 5 звезд от Top Safety Pick+.

Замыкает ТОП-5 кроссовер Honda CR-V пятого поколения с экономными агрегатами объемом 1,5-2,4 л. Они комплектуются 9-АКПП или вариатором CVT.