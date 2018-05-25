В России отзывают 4 800 бракованных минивэнов Mercedes-Benz V-Class

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В пресс-центре российского филиала немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz объявили о новой сервисной кампании. Теперь бренд отзывает минивэны Mercedes-Benz V-Class, выпущенные в 2014-2016 годах.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва послужило некорректное срабатывание подушки безопасности. Данная неисправность может возникнуть из-за электростатического разряда и привести к травмам водителя. Еще сообщается, что водитель обычно информируется о повреждении токопроводящих дорожек с помощью уведомления на панели приборов либо при помощи контрольной лампы.

Ранее сообщалось, что японцы из Lexus отзывали 3 331 автомобиль в РФ по причине неполадок в эйрбэгах. Эксперты установили, что встроенный газогенератор может неправильно работать, и из-за этого его части могут залететь в салон автомобиля.