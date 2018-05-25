Пикап Ford F-150 Raptor обустроили новой подвеской

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Недавно американские разработчики из Ford презентовали новую подвеску для своего пикапа Ford F-150 Raptor. Благодаря внедрению новой системы пикап получит улучшенную проходимость и сможет ездить по тяжелому бездорожью.

Новую подвеску обустроили системой электронной амортизации Fox Racing и системой Live Valve, которая способна настроить ходовую часть, учитывая дорожную специфику. Если Ford F-150 Raptor перемещается по трассе или ровной дороге, то происходит ужесточение подвески, благодаря чему улучшается управляемость авто. Интересно, что при входе в поворот, наружные стойки зажимаются, что обеспечивает преодоление даже наиболее крутых участков дорог.

В пресс-центре автопроизводителя озвучили информацию, что новая подвеска для Ford F-150 Raptor обустроена еще индикатором, отслеживающим отрыв колес от дороги. Принцип его работы заключается в том, что он замеряет дистанцию между колесом и дорогой, а при взлете настраивает подвеску к приземлению. Ход амортизатора составит 330,2 км на передней части, а на задней части равняется 353 мм.